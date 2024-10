Fécamp. Voyagez gratuitement en petit train à Fécamp tout l'été et admirez la vue

Envie de découvrir Fécamp sans trop vous fatiguer ? Jusqu'au 31 août, prendre le petit train est gratuit grâce à l'association des commerçants de la ville, en partenariat avec la municipalité de Fécamp. Ils vous invitent à explorer la ville côtière à bord de ce petit engin touristique. Il s'arrête à de nombreux points d'intérêt de la cité des Terre-Neuvas, avec un passage toutes les 40 minutes. C'est une façon agréable de découvrir la ville. Laissez votre voiture et montez à bord. Le matin, le petit train commence son circuit au casino, puis passe par la Bénédictine, la Mie Câline (au début de la rue piétonne), l'hôtel de ville, Les Pêcheries, et le rond-point de l'Eclipse, avant de retourner au casino. Ce parcours complet dure entre 35 et 40 minutes. Grâce à cette initiative, les commerçants locaux espèrent également attirer les touristes dans le centre-ville.

Gratuit et ouvert à tous. Du mardi au vendredi toute la journée, le samedi à partir de 15h. Départ du Boulevard Albert 1er, face au casino.