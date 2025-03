Environnement. Des plages toutes propres pour le Cotentin

La protection du littoral est une mission délicate qui passe par la surveillance de l'érosion des côtes mais aussi par le nettoyage du bord de mer. Dans le Cotentin, plusieurs rendez-vous ont été organisés pour ramasser les déchets échoués sur la plage.

Des consignes simples pour le ramassage

Mercredi 12 mars, 39 personnes s'étaient rassemblées sur la plage de Barneville pour une opération nettoyage. Pour les petits comme pour les grands, les consignes étaient très simples : "Tout ce qui ressemble à du plastique, du verre ou autre mais qui n'est pas naturel peut être ramassé", explique Jennifer Pacary Lamoureux chargée de projet littoral à l'agglomération du Cotentin. Les bénévoles se sont armés de seaux, de gants et de bottes avant de partir vers la plage, les yeux fixés au sol. Du verre, du caoutchouc, de la corde, quelques morceaux de ferraille, pour cette fois-ci. Les volontaires ont ramassé 24kg de déchets.

Une initiative à la portée de tous ?

Ramasser les déchets sur la plage, c'est possible pour les petits comme pour les grands, il suffit de regarder le sol. "En général on dit de ne ramasser que ce qui est visible. Si les gens commencent à fouiller le sol et les algues, ça peut perturber les petites bêtes qui y vivent", explique Sophie Leseigneur, la barnevillaise à la tête de l'initiative. C'est le cas notamment du gravelot à collier interrompu, un petit oiseau qui niche dans les dunes et qui ne doit pas être dérangé. "Pour cette fois-ci, on demandait de rester en dessous de la laisse de mer (la ligne de débris naturels rejetés par la mer), justement pour le laisser tranquille."