Barneville-Carteret. En planche à voile, kayak ou paddle, un après-midi au large

Les plages du Cotentin offrent un cadre hors du commun pour s'initier à un nouveau sport. Le Club nautique de Barneville-Carteret propose justement des cours et locations de planche à voile. Garder son équilibre, gérer la voile ou faire avancer son embarcation constituent un challenge plutôt relevé. Les plus téméraires se retrouveront probablement dans des situations aussi amusantes qu'inconfortables. Fous rires garantis pendant toute la séance ! Ceux qui se sentent plus à l'aise avec des pagaies peuvent aussi bien louer un paddle ou un kayak. Le club met aussi à disposition des vacanciers des dériveurs et des catamarans, il y en aura pour tous les goûts.

Pratique. Tél. 02 33 04 83 54 ; ecnbc.fr.