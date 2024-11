[Photos] Barneville-Carteret. A quoi jouent les panneaux de la commune ?

A Barneville-Carteret, la commune fait face à un phénomène un peu particulier, une sorte de carnaval des panneaux de signalisation. Dans le centre-ville, une quarantaine de panneaux ont été personnalisés.

A quoi jouent les panneaux de Barneville-Carteret ? Impossible de lire le son.

Sur la signalisation d'un ralentisseur, c'est un drapeau suisse qui a été ajouté pour un petit effet montagnard.

Les habitants sont unanimes

Les résultats sont à la fois drôles et inattendus. Par exemple, sur un panneau "virage dangereux", une tête et des pattes ont été ajoutées et il se transforme en lézard. On trouve aussi un cœur que perce une flèche de rond-point ou encore des visages qui font la grimace. Personne ne sait qui est l'auteur de ce phénomène de "street art", mais les Barnevillais trouvent ça plutôt amusant. "Je les prends tous en photo. Sur mon portable j'ai une galerie exprès pour les panneaux de Barneville", sourit une habitante. "Je trouve ça amusant et original", déclare un autre habitant.

Et la sécurité routière ?

Une initiative qui fait sourire les habitants et les visiteurs, mais un autre aspect entre en jeu, celui de la sécurité routière. "Si je devais passer le Code de la route avec ces panneaux, je ne serais pas sûre de l'avoir", reconnaît une promeneuse en souriant. "Les panneaux sont encore bien lisibles, moi ça ne me gêne pas", explique un Barnevillais.

Les élus ne se sont pas exprimés sur le sujet. Selon les habitants, les panneaux ont été transformés il y a plus d'un an. Si la mairie ne les a pas remis aux normes, c'est que le risque ne doit pas être bien important…

Du côté de la loi, l'auteur des faits est passible de 3 750€ d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général (l'article 322-1 du Code pénal). Dans son intérêt, il vaut peut-être mieux pour lui qu'il reste anonyme !