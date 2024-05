Pavillon Bleu. Le palmarès 2024 dévoilé : deux nouveaux sites distingués en Normandie

Plage. Le Pavillon Bleu, label international de tourisme durable pour les plages et les ports, vient de publier son palmarès 2024, jeudi 23 mai. Une nouvelle plage et un nouveau site font leur apparition, et sont récompensés de leur respect de l'environnement et de l'humain.