Deauville. Trois baigneurs en difficulté dont une personne inconsciente

Cette sortie en mer aurait pu être dramatique pour trois baigneurs à Deauville. Mercredi 6 août, les secours ont été mobilisés en fin d'après-midi après le signalement d'un témoin, qui a constaté que les trois personnes dans l'eau étaient en difficulté.

Le poste de secours de Deauville a immédiatement engagé ses moyens nautiques. Vingt minutes après le début de l'opération, le poste de secours confirme qu'une personne a été sortie de l'eau, tandis que les deux autres étaient en cours de récupération par les sauveteurs.

Les trois victimes évacuées vers l'hôpital de Cricquebœuf

Peu de temps après, les trois personnes sont sorties de l'eau. "L'une d'elles était inconsciente, tandis que les deux autres présentaient des vomissements, précise la préfecture maritime. Les deux personnes conscientes ont fait l'objet d'un bilan médical par les sauveteurs. La personne inconsciente a été prise en charge par les sapeurs-pompiers à leur arrivée sur site."

Les trois personnes secourues ont été transportées vers l'hôpital de Cricquebœuf vers 18h. Le préfet maritime rappelle la vigilance et la préparation nécessaire face à la dangerosité que peuvent représenter les loisirs nautiques en mer.