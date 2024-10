Seine-Maritime. Profitez d'un vent de fraîcheur à la base de loisirs de Jumièges cet été

Le ciel bleu et le mercure qui s'affole sont de bonnes raisons pour aller se rafraîchir dans l'eau. Située à une trentaine de minutes de Rouen, la base de loisirs de Jumièges située route du Manoir au Mesnil-sous-Jumièges compte de nombreuses activités en plein air et une zone de baignade. De quoi ravir les visiteurs en cette saison estivale. Il est aussi possible de faire du canoë-kayak ou du paddle sur l'eau entre amis ou en famille pendant tout l'été, au sein de l'espace aquatique récemment récompensé, le 23 mai dernier, par le label "Pavillon bleu" qui reconnaît le tourisme durable et respectueux de l'environnement.

Pratique. La baignade est surveillée de 11h à 19h jusqu'au 31 août.