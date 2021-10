Étretat. Étretat : on peut enfin se baigner !

La mesure était très attendue dans la cité balnéaire. Les professionnels du tourisme commençaient à trouver la mesure un peu longue. Depuis le 18 juillet 2019 et l'incendie de la station d'épuration d'Étretat (Seine-Maritime), la baignade avait été interdite sur les plages d'Étretat, d'Yport, du Tilleul et de Vattetot-sur-Mer. Il y avait un risque de rejets d'effluents en mer. Le 26 juillet, après des analyses bactériologiques l'interdiction avait été levée à Yport, Le Tilleul et Vattetot-sur-Mer, mais pas à Étretat.

Contrôles renforcés ces prochains jours

Les résultats des analyses complémentaires, réalisées lundi 29 juillet par l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie (sur Étretat), n'ont pas relevé de dégradation de la qualité des eaux de baignade. L'interdiction a donc été levée ce mercredi 31 juillet. Pour autant un suivi renforcé sera maintenu par l'ARS ces prochains jours.

Sur le plan technique, précise la préfecture, après les premières mesures d'urgence prises par l'exploitant, une unité complémentaire de désinfection est en cours d'installation dans l'attente d'un rétablissement progressif du fonctionnement normal de la station, à moyen terme.

Attention : la pêche et la consommation des coquillages filtreurs sont toujours interdites sur Cap d'Antifer jusqu'à Veulettes-sur-Mer.

