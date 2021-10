Étretat. Une station d'épuration prend feu : baignade interdite à Étretat

La station d'épuration d'Étretat (Seine-Maritime) n'est plus en mesure de fonctionner normalement, jeudi 18 juillet 2019. Un incendie s'est déclaré la nuit précédente, dû à la surchauffe d'un appareil électrique.

Par mesure de précaution, la baignade et toutes les activités nautiques sont désormais interdites à Étretat, à Yport, au Tilleul et à Vattetot-sur-Mer. La fréquentation de la plage reste néanmoins autorisée.



Dès lundi, la station sera remise en service, en fonctionnement d'urgence. Des tests toutes les 48h permettront de déterminer si la baignade et les activités nautiques peuvent reprendre, au plus tôt, éventuellement, le mercredi 24 juillet 2019.

Le fonctionnement de la station sera rapidement amélioré, en deux ou trois semaines, mais ne pourra redevenir normal qu'après plusieurs mois.

On sait déjà que l'eau potable n'est absolument pas impactée par le sinistre.

Dans son communiqué, la préfecture précise que des "premières mesures ont été prises, notamment en matière de pompage d'effluents". Les rejets collectés seront envoyés dans d'autres stations pendant les travaux de réparation.



La pêche aux coquillages interdite

La préfecture en profite pour rappeler que la pêche et la consommation des coquillages filtreurs étaient déjà interdites entre le Cap d'Antifer et Veulettes-sur-Mer, à cause de la présence d'une algue, le dinophysis.

