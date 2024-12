Insolite. Une plage du Calvados recouverte d'étoiles de mer après la tempête Darragh

Ce week-end du samedi 7 et dimanche 8 décembre, la plage de Villers-sur-Mer, dans le Calvados, a eu droit à un spectacle un peu particulier : des étoiles de mer échouées par centaines ! Ce phénomène, causé par le vent et la houle après la tempête Darragh, a intrigué vacanciers et riverains. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la fin du monde, juste une petite blague de la nature.

En réalité, ces étoiles viennent de zones rocheuses à l'ouest de Ouistreham, souvent hors de portée des marées normales. Quand le vent souffle fort et que les vagues sont en folie, elles finissent par débarquer sur la plage. Ce n'est pas la première fois : en novembre 2023, la plage de Deauville avait été recouverte de moules et de couteaux, un véritable festin pour les oiseaux. Et en février dernier, c'était la plage de Merville-Franceville qui avait connu un déferlement similaire d'étoiles et de coquillages.

