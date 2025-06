People. Devant 3 000 fans, le Normand Thomas Pesquet sort le saxophone et danse la gigue pour la finale d'un programme culte

Société. On le connaissait astronaute, ingénieur, héros de l'ISS… on le découvre musicien et danseur de gigue. Thomas Pesquet, le plus célèbre des Normands, a surpris tout le monde en jouant du saxophone devant 3 000 personnes, dans une mise en scène aussi lunaire qu'hilarante. C'était à Paris, pour les adieux d'un certain podcast culte.