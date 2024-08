People. 24h enfermé dans une cabane pour créer un morceau : le challenge fou lancé au Normand Petit Biscuit

Amixem, de son vrai nom Maxime Chabroud, est une figure emblématique de YouTube, où il compte plus de 8 millions d'abonnés. Ses vidéos sont souvent basées sur des défis originaux "24h pour…" : construire des LEGO, rester dans une villa de luxe ou monter un camp de survivants. Passionné de musique, il a cette fois-ci invité Petit Biscuit à relever un défi à la hauteur de son talent.

Vous le connaissez sûrement, Petit Biscuit, né Mehdi Benjelloun à Rouen, est une des grandes figures de la musique électronique française. Son titre Sunset Lover a rencontré un succès mondial, le propulsant sur la scène internationale alors qu'il n'avait que 16 ans. Depuis, il a sorti son premier album Presence et s'est produit dans des festivals prestigieux comme Coachella.

Petit Biscuit et Amixem créent ensemble le morceau dans leur cabane perchée - Amixem

Un défi original

Le défi que lui a lancé Amixem était de composer un morceau en seulement 24 heures, tout en restant confiné dans une cabane perchée dans les arbres. Le cadre naturel et la contrainte de temps ont ajouté une dimension unique à ce challenge. Dans la vidéo, publiée le 27 août sur la chaîne d'Amixem, on découvre les deux artistes en pleine création, Amixem composant la mélodie de base tandis que Petit Biscuit ajoute ses arrangements. Entre deux sessions de travail, ils discutent de leurs vies respectives, abordant notamment le choix de Petit Biscuit de s'installer à Rouen après le confinement. Pour lui, la décentralisation de l'art est essentielle, et vivre en province n'est en rien un frein à la créativité.

Le morceau créé dans cette cabane a ensuite été joué sur la scène du festival Beauregard en juillet dernier, lors du set de Bigflo & Oli, amis proches d'Amixem. Cette performance a marqué l'apogée de ce défi musical, offrant au public un moment inoubliable.

Pour découvrir cette aventure, vous pouvez visionner la vidéo complète sur la chaîne d'Amixem.