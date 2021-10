Hors Normandie. 47 Ter, de Youtube à la scène

Débarqué en 2017 sur la toile, Pierre-Paul, Blaise et Miguel cumulent 16 millions de vues sur leurs différentes vidéos. Le principe était simple au départ : Reprendre des classiques du rap international au piano-souffleur et au sampler puis venir y poser leurs rimes. Le nom de ces freestyles : "On Vient Gâcher Tes Classiques".

En avril, ils revisitent Dirt Off You Shoulder de Jay Z et reçoivent la visite d'un des papas du rapgame français : Oxmo Puccino. Les trois apprentis rappeurs étaient officiellement validés par les autorités.

Depuis, tout s'accélère pour les jeunes musiciens. Ils enchaînent les passages en radio et les scènes. Ils ont été invités dans une émission spéciale par Bigflo et Oli et même Fianso les a fait entrer dans son cercle. C'est donc tous les horizons du rap français qui prennent sous leur aile le 47 Ter, les anciens, le rap populaire et le rap considéré comme plus dur.

Amis d'enfance, ils ont touché à de nombreux styles : pop, rock ou métal avant de venir se poser sur ce qu'ils définissent comme de la "pop/rap". La recette est simple, une instru et une mélodie sérieuse pour convaincre et quelques freestyles rap pour ne pas renier ses origines !

Aujourd'hui, le 47 Ter prouve qu'il n'est pas qu'un phénomène : 170 000 abonnés Youtube pour 16 millions de vues, 180 000 fans Facebook, 9 000 abonnés Twitter et des dates qui s'enchaînent !