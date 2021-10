Hors Normandie. Le clip le plus vu en 2018 est américain

Youtube a publié le classement des clips qui ont été les plus vus sur sa plateforme. C'est le clip des Maroon 5 "Girls Like you" qui l'emporte! Il a été vu plus d'1,5 milliard de fois durant l'année, une très belle performance sachant qu'en plus il est sorti le 30 mai 2018, ce qui n'a laissé au clip que 6 mois pour faire ce record!

Dans le top 10 mondial , on retrouve Drake à la 8ème place avec "God's plan" mais les 8 autres clips sont tous du reggaeton, genre encore peu popularisé en France.

Youtube a aussi dévoilé le top 10 français des clips les plus regardés de l'année 2018. Ce sont 10 titres français, et 10 titres hip-hop ou avec un rappeur!

1) Lartiste feat. Carolina - "Mafiosa"

2) Aya Nakamura - "Djadja"

3) L'algerino - "Va Bene"

4) Maître Gims feat. Vianney - "La même"

5) Dadju - "Bob Marley"

6) Vald - "Désaccordé"

7) Naestro feat. Maître Gims, Vitaa, Dadju & Slimane - "Bella Ciao"

8) Kaaris - "Diarabi"

9) PNL - "A l'amoniaque"

10) Vegedream - "Ramenez la coupe à la maison"

A LIRE AUSSI.

Tendance Live : Dadju sur la scène d'Anova à Alençon