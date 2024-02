Musique. Rihanna passe une nouvelle fois la barre du milliard de vues pour l'un de ses clips sur YouTube !

Le dernier album de la superstar Rihanna, date de 2016, mais son succès ne s'arrête pas là pour autant ! L'un des morceaux les plus mémorables de sa carrière vient de franchir la barre symbolique du milliard de vues sur YouTube.

S'il est possible qu'elle dévoile un nouvel album en 2024, le neuvième de sa carrière, le public continue d'écouter massivement ses anciennes chansons. En effet, l'album Anti, porté par les tubes Work avec Drake ou encore Love On The Brain, continue d'être écouté par les fans de la chanteuse puisque les morceaux comptent chacun plus de 1,3 milliard d'écoutes sur la plateforme Spotify.

Le succès ne se limite pas aux plateformes audios puisque le clip de son titre Umbrella, paru en 2007, vient de franchir la barre symbolique du milliard de vues sur YouTube. Le single incontournable en featuring avec le rappeur Jay Z, est le plus gros hit de son projet Good Girl Gone Bad, le troisième album de sa carrière. On n'oublie évidemment pas ce clip iconique, qui a marqué son époque :

C'est le sixième clip de Rihanna qui réussit à franchir cette barre du milliard. Diamonds a même atteint les 2,3 milliards de vues.