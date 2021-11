Hors Normandie. ÉCOUTEZ : Selena Gomez (featuring Marshmello) de retour avec Wolves

C'est sur Twitter, que la jeune femme a fait la grande annonce ! Une annonce en photo avec l'artiste casqué d'un marshmallow sur la tête !

Marshmello, a cartonné tout l'été dans le monde entier avec "Alone", et s'est glissé la semaine dernière à la 10ème place du classement des meilleurs DJ-Producteur au monde, classement de référence réalisé par le magazine DJMag.

Découvrez l'univers à la fois déjanté et musicalement parfait, de Marshmallow : facebook.com/marshmellomusic/



Après avoir porté "It Ain't Me" au sommet des classements pendant de longues semaines, on espère pour Selena Gomez que le succès sera une nouvelle fois au rendez-vous avec "Wolves" !







Selena Gomez & Marshmello – Wolves :