Musique. Un nouvel album imminent pour Rihanna ?

Après son titre Lift me up, bande originale du film américain, Black Panther 2, Wakanda Forever, Rihanna fait son grand retour cette année. Après plusieurs années sans rien sortir, elle pourrait annoncer ce dimanche 12 février, pendant l'événement américain le plus attendu de l'année, un nouvel album. Mais aussi, peut-être, une tournée après le Super Bowl 2023, auquel elle participe.

Rihanna est donnée comme la star de la mi-temps du 57e Super Bowl, dont le match verra s'affronter les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City.

L'artiste qui compte le plus grand nombre de certifications de singles pourrait annoncer également une tournée avec des concerts en Europe en 2024.

Réponse dans la nuit du dimanche 12 février…

Sept ans ont passé depuis ses derniers concerts à Paris, Lille et Lyon, et Rihanna pourrait à nouveau faire le show avec les spectateurs français, même si l'agenda de 2024 risque d'être perturbé avec l'organisation des Jeux olympiques de Paris.