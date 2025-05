Caen. Les Ondées, un festival rap et pop qui fait la part belle aux artistes émergents

Ce qui n'était en 2022 qu'un pari un peu fou lancé par une poignée d'étudiants au Cargö est aujourd'hui devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique rap et pop à Caen. Pour sa quatrième édition, vendredi 23 et samedi 24 mai, le festival Les Ondées voit plus grand : des concerts sur deux jours, huit artistes et plus de 1 500 personnes attendues tout au long du festival, preuve que l'événement séduit bien au-delà du cercle étudiant.

Un tremplin pour les artistes de demain

Né juste après la fin de la crise du Covid, le festival s'est construit sur une frustration partagée : celle du manque de rendez-vous culturels majeurs dans la ville. "L'idée, c'est d'être un tremplin pour les talents émergents. On veut que le public fasse confiance aux Ondées pour découvrir de nouveaux artistes, qu'ils ajouteront plus tard à leurs playlists", explique Matthias Fichet, responsable de projet. Et cette année encore, la programmation mêle têtes montantes et jeunes promesses.

Parmi les temps forts du festival : la venue de Danyl, jeune espoir du rap attendu vendredi soir, et celle de Sherif Lazone, "encore peu connu mais déjà remarqué sur la scène rap trap", souligne Matthias Fichet. Samedi 24 mai, le concert de Théodora est particulièrement attendu. Programmée aux Ondées avant même la sortie de son premier album Bad Boy Lovestory — qui a immédiatement trouvé son public — la jeune artiste vient tout juste d'être sacrée révélation féminine aux Flammes, la cérémonie qui célèbre les musiques populaires.

Les Ondées, première scène pour les artistes émergents rap et pop à Caen

Fidèle à ses racines caennaises, le festival met aussi à l'honneur les talents locaux. Chaque soir, un artiste de la région ouvre les festivités : RedHead le vendredi, et S7un, autre figure montante, le samedi. Enfin un village culturel gratuit, installé samedi après-midi sur l'esplanade du Cargö, proposera karaoké, blind test, fanfare brésilienne, stand-up… "Le but, c'est de faire découvrir la culture en général", rappelle Matthias Fichet. Côté places, le samedi soir est complet ; il en reste encore pour le vendredi soir à partir de 11€.

Pratique. Infos et billetterie sur lesondees.fr.