Podcast. Le nouvel épisode de l'Epopée millénaire explore les liens indéfectibles entre Caen et l'Angleterre

Dans ce nouvel épisode de Caen : l'épopée millénaire, direction le Moyen-Age. Deux sièges de la ville, une occupation britannique longue de 30 ans… et des conséquences parfois méconnues, mais décisives pour le destin de Caen. Avec Camille Cilona, doctorante en histoire médiévale, et Guillaume Yverneau, autre historien, on revisite cette période riche et complexe.

Quand l'occupation devient opportunité

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ces décennies sous domination anglaise ne se sont pas forcément déroulées dans la douleur. Au contraire : elles ont même permis un chantier majeur, qui fait encore aujourd'hui la fierté de la ville…

Mais alors, comment cette occupation s'est-elle terminée ? Quelle place occupe encore cette histoire dans la mémoire collective ?

Des premières confrontations médiévales aux liens d'aujourd'hui entre Normands et Britanniques, Caen : l'épopée millénaire vous plonge dans ce passé partagé… et ses échos jusqu'au présent.