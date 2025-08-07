En ce moment Young Kids BROKEN BACK
Insolite. Qui visite le plus la Normandie après les Parisiens ? La réponse pourrait vous surprendre

Tourisme. En juillet, les chiffres du tourisme révèlent une surprise : plus d'un quart des visiteurs en Normandie sont… des Normands ! Derrière les Parisiens, qui représentent 40% des arrivées, les habitants locaux devancent largement les Hauts-de-France et les Pays de la Loire. Mais pourquoi restent-ils si nombreux sur leurs terres ?

Publié le 07/08/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Les Normands, grands voyageurs… chez eux. - Unsplash
Les Normands, grands voyageurs… chez eux. - Unsplash

Selon les données régionales, les Normands représentent plus de 16% des séjours touristiques en juillet dans leur propre région. Un chiffre impressionnant qui place la Normandie en deuxième position des régions "visiteuses"… juste derrière l'Ile-de-France, première avec 40% des arrivées. Les Hauts-de-France (9,3%) et les Pays de la Loire (5,5%) arrivent loin derrière.

Une offre touristique qui séduit à deux pas de chez soi

Plages du Débarquement, villages médiévaux, festivals culturels, forêts, falaises, gastronomie locale… La diversité de l'offre touristique en Normandie attire aussi bien les visiteurs étrangers que les habitants de la région.

Pour beaucoup de Normands, il est inutile de parcourir des centaines de kilomètres pour se sentir dépaysé : un week-end à la mer, une randonnée en campagne ou la visite d'un site historique suffisent à changer d'air.

Le poids du contexte économique

Face à l'inflation et à la baisse du pouvoir d'achat, rester en Normandie est aussi un choix économique. Moins de frais de transport, pas de billets d'avion, hébergement parfois gratuit chez la famille : les séjours locaux permettent de profiter des vacances à moindre coût.

Cette tendance s'inscrit dans un mouvement plus large, en France et en Europe, où le tourisme de proximité (aussi appelé staycation) séduit de plus en plus.

Un attachement profond à la région

La Normandie ne séduit pas seulement pour sa beauté : les habitants y sont attachés affectivement. Passer ses vacances sur place, c'est aussi retrouver ses racines, profiter de produits locaux, participer à des événements culturels et redécouvrir des lieux familiers sous un autre angle.

Les campagnes de communication régionales renforcent cette fierté d'appartenance, encourageant les habitants à "jouer les touristes" chez eux.

