81e anniversaire du Débarquement. Deux ministres signent une convention sur le tourisme mémoriel

Nathalie Delattre, ministre chargée du Tourisme, et Patricia Mirallès, ministre chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants étaient présentes jeudi 5 juin dans le Calvados en amont des cérémonies du 81e anniversaire du Débarquement. Elles ont visité plusieurs sites, dont le musée du Débarquement à Arromanches-les-Bains. Là-bas, elles ont signé une nouvelle convention entre les deux ministères pour renforcer leur collaboration autour du secteur du "tourisme mémoriel". L'objectif : enrichir l'offre, améliorer l'accueil des visiteurs sur les sites de mémoire, promouvoir ces sites en France et à l'international, sensibiliser de nouveaux publics et soutenir des dispositifs innovants.