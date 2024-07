Arromanches. Un voilier en bois victime d'une voie d'eau coule : deux personnes secourues

Vendredi 12 juillet, en début d'après-midi, un voilier avec deux personnes et un chien à bord a été victime d'une voie d'eau importante alors qu'il naviguait au large d'Arromanches. D'importants moyens de secours ont alors été engagés, dont les sauveteurs en mer de Courseulles-sur-Mer ainsi que l'hélicoptère H160 de la Marine nationale.

Trop d'eau dans le voilier

Arrivés sur les lieux, les sauveteurs aident le skipper à installer une motopompe pour tenter de stabiliser le voilier et d'assécher la voie d'eau. Le bateau est ensuite pris en remorque mais malgré les moyens d'assèchement, le niveau d'eau continue d'augmenter à bord. "La décision est rapidement prise d'abandonner le voilier et de mettre les plaisanciers en sécurité à bord de la SNS259 (SNSM de Courseulles-sur-Mer)", indique samedi 13 juillet la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Il y avait déjà trop d'eau dans le voilier, ce dernier a fini par couler. - SNSM Courseulles-sur-Mer

"Un équipier SNSM reste à bord une demi-heure de plus, mais la situation continue à se dégrader." Le voilier continue de s'enfoncer et finit par couler devant la commune d'Arromanches. "C'est une triste fin pour ce ketch en bois de 1959 qui a coulé à la suite d'une voie d'eau majeure d'origine inconnue", confie le soir de l'intervention la SNSM de Courseullles-sur-Mer sur les réseaux sociaux. Après avoir récupéré un maximum d'éléments flottants, les naufragés ont été ramenés à bon port.