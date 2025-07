Pays d'Alençon. Top 3 des endroits où déconnecter

Entre patrimoine, nature et savoir-faire, le Pays d'Alençon allie richesse historique, dynamisme culturel et nature préservée. De quoi oublier le quotidien ! Si vous passez dans le coin, profitez d'une escapade à travers les paysages proches d'Alençon. Du château des Ducs à la basilique Notre-Dame, en passant par les anciens quartiers et la maison de Sainte-Thérèse, la ville est aussi réputée pour sa dentelle au Point d'Alençon, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Escapades en pleine nature

Pour les amateurs de randonnées, le territoire ne manque pas de verdure. La forêt d'Ecouves est un paradis vert pour se balader à pied ou en VTT sur les parcours balisés de la station de trail. Autre option de déconnexion : la voie verte qui part d'Alençon, vers le Mont-Saint-Michel dans un sens et vers Paris dans l'autre. En suivant le parcours de la Véloscénie, il est possible de se rendre jusqu'au château de Carrouges, bijou architectural, ou jusqu'au village typique de Saint-Céneri-le-Gérei par la Vélobuissonnière.