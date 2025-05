Tourisme. 30% de voyageurs étrangers en plus en Normandie ! Le top 5 des pays qui ne nous résistent pas

Après un mois d'avril 2024 un peu timide, la fréquentation touristique en Normandie repart clairement à la hausse. Les chiffres de ce printemps 2025 parlent d'eux-mêmes : +30,5% de nuitées enregistrées côté visiteurs étrangers, et +14,7% pour les touristes français. Autrement dit, la Normandie fait plus que jamais le plein.

Et ce sont nos voisins européens qui répondent présents en premier.

Les Anglais restent nos premiers fans

Sans surprise, ce sont encore les Britanniques qui arrivent en tête des visiteurs étrangers. Avec 16,2% des nuitées, ils confirment leur amour de toujours pour la région. Il faut dire qu'à une traversée de bateau près, la Normandie est presque leur arrière-cour. Et entre les plages du Débarquement, le bocage et le cidre, difficile de résister.

L'Allemagne et les Pays-Bas sur le podium

Juste derrière les Anglais, les Allemands représentent 12,2% des nuitées étrangères. Ils sont suivis de près par les Néerlandais (10,1%), toujours séduits par nos paysages verts, nos villages pittoresques et, avouons-le, notre météo… dépaysante.

Les Américains fidèles au rendez-vous

Avec 9,2%, les Etats-Unis conservent une fréquentation stable par rapport aux années précédentes. L'attrait pour les sites historiques, notamment ceux liés à la Seconde Guerre mondiale, reste fort. Une clientèle fidèle, qui revient pour l'histoire… mais reste pour la beauté du lieu.

Et derrière, la surprise vient de plusieurs pays

La Belgique (7,5%) reste un marché solide pour la Normandie, mais en termes de fréquentation touristique, ce sont l'Espagne, le Japon, la Suisse et l'Italie qui montrent les plus belles progressions. Ces pays enregistrent une hausse de fréquentation par rapport à l'année dernière. Des nationalités qui confirment que la région a un charme universel, entre patrimoine, gastronomie et nature.

Un mois d'avril 2025 jugé très positif

Selon l'enquête menée par Normandie Tourisme, 43% des professionnels du secteur estiment que la fréquentation en avril a été bonne, et la majorité d'entre eux la juge meilleure qu'en 2024. Du côté des sites touristiques et des offices de tourisme, plus des trois quarts se disent satisfaits de leur fréquentation. Une dynamique encourageante à l'approche de la haute saison.

La Normandie, valeur sûre du tourisme

Proximité, authenticité, diversité des offres… La Normandie continue de séduire, que ce soit pour un week-end ou pour un long séjour. Les chiffres le prouvent : la région attire toujours plus de visiteurs étrangers, et les pros du tourisme s'en réjouissent.

L'été s'annonce prometteur. La Normandie n'a pas fini de faire parler d'elle.