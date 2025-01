Le Mont-Saint-Michel. Une fréquentation en baisse de près de 5% en 2024

Le Mont Saint-Michel a vu moins de touristes en 2024. L'établissement public qui gère le site a enregistré la venue de 2,7 millions de personnes l'année dernière. L'abbaye elle-même a eu une fréquentation de 1,48 million de visiteurs. Par rapport à 2023, la fréquentation sur le Mont est en baisse de 4,9%.

Comment expliquer cette diminution des visiteurs ?

L'établissement public du Mont Saint-Michel explique cette baisse par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la météo a été mauvaise lors des vacances de Pâques et du mois de juillet. Mais ce n'est pas la seule raison. "La tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a également eu - comme partout en France et singulièrement à Paris - un effet sur la fréquentation des sites patrimoniaux au cours de la quinzaine olympique", précise aussi l'établissement public. Les touristes ont préféré les épreuves sportives aux visites culturelles.

La fréquentation de l'arrière-saison 2024 (de septembre à décembre) a eu cependant une bonne fréquentation, avec 111 000 touristes en décembre (contre 100 000 en 2023, soit une hausse de 11%).