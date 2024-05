Le Mont-Saint-Michel. Il est maintenant possible de réserver sa place de parking

Une innovation vient d'arriver au Mont Saint-Michel, jeudi 23 mai. Il est maintenant possible de réserver sa place de parking en amont de sa venue sur le site. Cet investissement de 60 000€ de la part de l'Etablissement public du Mont Saint-Michel doit permettre de fluidifier l'affluence sur le rocher, en incitant les visiteurs à venir en dehors des pics d'arrivées de touristes.

Comment ça marche ?

Il s'agit d'un outil de réservation en ligne, avec paiement. Une fois sur le site, il faut réserver son heure précise d'arrivée. Il est possible de réserver tous les quarts d'heure entre 8h et 9h45. Passé 9h45, il n'y a plus de réservation possible. Ensuite, il faut choisir la durée de sa venue, de 30 minutes à 24h. La dernière étape est de payer en ligne, en fonction de la durée. On peut réserver jusqu'à 24h avant sa venue et annuler sa réservation jusqu'à 6h avant l'heure d'arrivée prévue. Le tarif haute, moyenne ou basse saison s'applique automatiquement. En cas de dépassement d'horaire, il faudra payer le supplément aux bornes des parkings. Pour l'instant, 1 200 places sont ouvertes à la réservation.

Cet outil est ouvert aux voitures de moins de 5m et de neuf places maximum, et pas pour les camping-cars par exemple.