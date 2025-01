Le Mont-Saint-Michel. Près d'un million et demi de visiteurs à l'abbaye en 2024

1 480 031 visiteurs ont été recensés à l'abbaye du Mont Saint-Michel en 2024. L'abbaye est le second monument le plus visité après l'Arc de triomphe avec 1 758 000 visiteurs sur ces sites gérés par le Centre des monuments nationaux. La Merveille aura aussi profité du passage de la flamme olympique au printemps et du rayonnement des Jeux olympiques et paralympiques de cet été à Paris. Arrive en troisième position, la Sainte Chapelle avec 1 234 676 visiteurs, puis le Panthéon, 922 426 visiteurs et enfin le château de Carcassonne avec 643 882 visiteurs.

• A lire aussi. L'ancien vainqueur de Top Chef Jean Imbert ouvre un restaurant au Mont-Saint-Michel