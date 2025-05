Tourisme. La Normandie fait craquer les Français : découvrez quelle région vient (et revient) le plus chez nous !

Globalement, la fréquentation française en Normandie est en hausse de 14,7% par rapport à avril 2024. Le printemps a visiblement donné envie de mer et de verdure. Les professionnels du tourisme ne s'y trompent pas : 43% d'entre eux jugent la fréquentation "bonne", et la majorité estime qu'elle était meilleure qu'en avril 2024.

Du littoral aux campagnes en passant par les sites touristiques, plus des trois quarts des structures se disent satisfaits. Même les offices de tourisme ont eu du mal à suivre le rythme !

Mais alors, qui nous rend le plus visite ?

L'Ile-de-France en tête : la Normandie, leur jardin préféré

Ce n'est pas une surprise : les Franciliens arrivent largement en tête du classement des visiteurs français en Normandie. En avril 2025, ils représentent près de 40% des nuitées touristiques enregistrées. Facile d'accès, dépaysante sans être lointaine, la région coche toutes les cases pour une escapade express, nature et culture.

Et si les Parisiens aiment tant la Normandie, c'est peut-être parce qu'elle leur permet de "respirer" sans changer de fuseau horaire. Un bol d'air iodé à deux heures de métro et de TER.

Chez soi, c'est encore mieux : les Normands eux-mêmes en 2e position

Sur la deuxième marche du podium, ce sont… les Normands ! Avec 17,5% des nuitées, on prouve qu'on n'est jamais mieux servi que par sa propre région. Que ce soit pour un week-end en gîte, une virée sur la côte ou une micro-aventure sur les chemins de randonnée, les locaux redécouvrent leur territoire.

Ce tourisme de proximité, devenu tendance depuis quelques années, semble s'ancrer durablement. Et avouons-le : entre falaises, bocage et plages, on a de quoi s'auto-convaincre facilement.

Le Nord, les Pays de la Loire et la Bretagne : les autres amoureux discrets

Derrière ce duo de tête, les Hauts-de-France se placent en troisième position avec 9,9% des nuitées. Une belle progression pour nos voisins du nord, attirés peut-être par un climat… légèrement plus clément ?

Les Pays de la Loire suivent avec 6%, puis la Bretagne ferme ce top 5 à 5,5%. Une légère ironie géographique quand on sait que les deux régions se disputent depuis toujours le titre de "plus belle côte Ouest".

Comment a-t-on mesuré tout ça ? Un observatoire au taquet

Cette note de conjoncture repose sur des sources solides : 125 témoignages de professionnels (hôteliers, restaurateurs, offices de tourisme, gîtes…), mais aussi des données précises issues des éco-compteurs de randonnée, des plateformes de location, etc.

Une photo fidèle de la dynamique touristique, prise en collaboration avec les structures départementales et régionales entre le 5 et le 11 mai.

A retenir : la Normandie, toujours plus aimée

Avec des visiteurs fidèles (Franciliens, locaux…), des hausses marquées, et des pros confiants, la Normandie attaque la belle saison avec panache. Il ne reste plus qu'à espérer que le mois de mai et l'été confirment cette belle dynamique. Nous, on y croit fort.