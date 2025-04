Tourisme. Découvrez le classement des 10 meilleurs campings de Normandie selon les vacanciers

En 2024, la Normandie n'était pas seulement belle, elle était aussi la reine du camping ! D'après le site Pitchup.com, on place 23 campings dans le classement national. Cocorico normand ? Absolument. Mais ce n'est pas tout : le camping élu numéro 1 de France est chez nous, dans le Calvados.

Normandie fière : 23 campings dans le classement national !

Oui oui, presque un quart des meilleurs campings de France se trouve en Normandie.

Ce n'est pas un hasard : on a des coins sauvages, des vues sublimes sur la mer, des chemins de randonnée à perte de vue et surtout une vraie culture de l'accueil. Bref, chez nous, le camping ce n'est pas juste des sardines en boîte et des douches froides : c'est une vraie expérience, proche de la nature, authentique et inoubliable.

Le top 10 des campings préférés en Normandie

Voici donc le classement des campings normands les mieux notés sur Pitchup en 2024 :

1 - Camping Sous Les Etoiles Normandie – Calvados : 9,9

Sacré meilleur camping de France, ce havre de paix en pleine nature vous accueille sur une ancienne ferme, entre pommiers, champs et vieilles pierres. A deux pas des plages du Débarquement, de la tapisserie de Bayeux et des distilleries de calvados, c'est l'escapade parfaite pour les amoureux d'histoire, de terroir et de tranquillité. En tout cas, il a séduit la France entière !

Camping Sous les Etoiles Normandie (Calvados). - Pitchup

2 - Camping Le Clos Castel – Manche : 9,8

Deux Anglais passionnés ont fait de ce petit camping un lieu simple et bien pensé, tout près des plages du Débarquement. Installé au cœur du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin, il est quatrième au classement national !

Camping Le Clos Castel (Manche). - Pitchup

3 - La Billardière – Orne : 9,5

Premier camping normand dans l'Orne selon Pitchup, La Billardière est un havre de paix à la ferme, entre chèvres, moutons et petits-déjeuners maison. Les propriétaires misent sur le calme et la nature, dans un cadre champêtre à deux pas de Tinchebray-Bocage et à une heure du Mont Saint-Michel.

La Billardière (Orne). - Pitchup

4 - Camping Le Picard – Calvados : 9,5

Le Camping Le Picard offre un cadre tranquille avec une piscine extérieure chauffée et un bar-restaurant. A une heure des ports de Cherbourg et Caen, c'est le point de départ idéal pour explorer la région, entre les plages du débarquement, Bayeux et le Mont Saint-Michel. L'endroit propose également des activités pour tous : pêche, pétanque, et détente au bord de la piscine.

Camping Le Picard (Calvados). - Pitchup

5 - Camping municipal des Bords de l'Aure – Calvados : 9,4

A deux pas de Bayeux, ce camping est parfait pour ceux qui aiment l'histoire et les moments tranquilles au bord de l'eau. Baladez-vous le long de la rivière, explorez la ville à vélo ou relaxez-vous en famille avec la pétanque, le ping-pong et même un terrain de volley. Envie de plonger ? Une piscine est à cinq minutes à pied.

Camping Municipal des Bords de l'Aure (Calvados). - Pitchup

Camping Haliotis – Manche : 9,3

Camping La Baie du Mont-Saint-Michel – Manche : 9,2

Camping l'Hypo'Camp – Calvados : 9,2

Le Domaine Saâne et Mer – Seine-Maritime : 9,1

Aire Naturelle d'Agy – Calvados : 9,0

Un tourisme local, sobre et qui a la cote

Ce classement montre que le camping normand séduit autant pour son authenticité que pour sa diversité : bord de mer, campagne, ferme, nature, lieux de mémoire… Il y en a pour tous les goûts, et les retours des campeurs sont excellents !

Pitchup, c'est qui ? Et pourquoi ce classement vaut de l'or

Pitchup.com, c'est une plateforme pour réserver des campings, des tentes aménagées, des lodges ou des caravanes, en France comme à l'étranger. Chaque année, le site recueille des milliers d'avis laissés par de vrais campeurs après leur séjour.

En 2024, plus de 161 000 campeurs ont partagé leur retour d'expérience, permettant d'établir un classement 100% basé sur les notes et commentaires des clients.

Pour nous, Normands, c'est une belle fierté de voir notre région briller grâce à des personnes passionnées, accueillantes, et à des lieux simples et vrais.