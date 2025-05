Télévision. Le champion Emilien face à une question très normande dans "Les 12 Coups de Midi"

Lundi 26 mai 2025, l'émission Les 12 Coups de Midi sur TF1 a mis à l'honneur un coin bien connu des Normands. Une question posée à Emilien, le champion historique de l'émission, portait sur la gare de Pontorson, dans la Manche.

La formulation du jour par Jean-Luc Reichmann ?

"A quel célèbre mont peut-on accéder lorsqu'on s'arrête à la gare de Pontorson dans la Manche ?"

Un choix de réponse cocasse entre deux sommets… très inégaux : le Mont-Saint-Michel d'un côté, joyau normand, et le Mont-Blanc de l'autre, certes célèbre, mais à plus de 900km de là. La bonne réponse sautait aux yeux pour tout Normand qui se respecte. Et heureusement, Emilien ne s'est pas laissé berner !

La ville de Pontorson surfe sur le buzz

La Ville de Pontorson (Manche) n'a pas manqué de relayer l'extrait sur sa page Facebook, avec une pointe de fierté locale bien sentie :

“Ce midi (26 mai 2025) dans l'émission Les 12 Coups de Midi, il y a eu une excellente question sur notre ville !”

Et on les comprend : voir le Mont-Saint-Michel mentionné en prime time, et la gare de Pontorson citée devant des millions de téléspectateurs, c'est une belle vitrine touristique.

Jean-Luc Reichmann n'a d'ailleurs pas tari d'éloges sur le lieu : "Endroit magnifique, que je n'ai jamais eu l'occasion de faire." Avis aux producteurs : on tient peut-être là la prochaine destination de tournage ?

Emilien, un champion historique… et incollable

Emilien, c'est un peu le prof d'histoire que tout le monde rêverait d'avoir. A 22 ans, ce Vendéen bat tous les records :

605 participations à l'émission depuis le 25 septembre 2023

2,3 millions d'euros de gains cumulés

Une moyenne d'environ 120 000 euros par mois

Son calme, sa mémoire phénoménale et sa capacité à rester concentré font de lui un candidat hors norme. Pas étonnant qu'il n'ait pas tremblé devant une question sur le Mont-Saint-Michel !

Le Mont-Saint-Michel, monument préféré des Français

Si le Mont-Saint-Michel a été proposé, ce n'est pas un hasard. Ce joyau de la Manche est l'un des sites les plus visités de France, attirant plus de 3 millions de visiteurs par an. Et pour ceux qui l'ignorent encore, la gare la plus proche est bien celle de Pontorson, avec des navettes quotidiennes qui conduisent les curieux jusqu'à la "Merveille de l'Occident".

Une belle piqûre de rappel, donc, pour les téléspectateurs de TF1 et un joli clin d'œil à la Normandie dans une émission qui rassemble chaque jour plusieurs millions de fidèles.