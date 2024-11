Anniversaire de Jean-Luc Reichmann. Retour sur les champions normands des 12 Coups de Midi, leurs gains et leur vie aujourd'hui

On ne présente plus "Les Douze Coups de midi", un classique sur les TV normandes. Ce jeu télévisé, animé par Jean-Luc Reichmann, est diffusé quotidiennement sur TF1 depuis le 28 juin 2010. Quatre candidats s'affrontent dans un quiz de culture générale, avec l'objectif de devenir le "Maître de midi" en répondant correctement à des questions et en remportant des gains. La compétition se déroule en plusieurs manches, avec des épreuves qui permettent au gagnant d'accumuler des prix, dont des cadeaux variés et même une voiture. Au cours de cette décennie d'émissions, certains Normands se sont hissés sur les premières places du podium et ont marqué l'histoire de l'émission. Retour sur leur parcours.

Bruno : l'audace au service du savoir

Bruno, originaire d'Evreux, a débuté son parcours le 20 janvier 2021, à une période où les audiences de l'émission ne cessaient d'augmenter. Avec 1 026 107€ de gains et de cadeaux en 252 émissions, il s'est fait une place de choix parmi les champions. Son parcours a été marqué par des anecdotes personnelles et sa spontanéité. Depuis son élimination, il a publié un livre intitulé Moi, millionnaire ? où il raconte son aventure dans les "12 Coups de Midi". Aujourd'hui, Bruno vit toujours en Normandie et se consacre au coaching personnel.

Bruno, d'Evreux, a gagné plus d'un million d'euros. - TF1

Léo : le jeune champion de Saint-Lô

Etudiant en Sciences Po, Léo de Saint-Lô s'est illustré en 2020 avec un gain total de 410 591€ en 98 participations. Ce champion normand, aujourd'hui âgé de 24 ans, se souvient de son parcours comme d'un véritable marathon intellectuel et émotionnel. Malgré les tournages intensifs et les contraintes sanitaires de l'époque, il a su briller à quatre reprises en découvrant l'Etoile mystérieuse.

Léo, de Saint-Lô, avait participé à l'émission pendant la période Covid. - TF1

Mathias : un Normand discret et déterminé

Mathias, originaire de Caen, est l'un des premiers Normands à s'être imposé dans le jeu. S'il n'a pas cumulé des gains aussi impressionnants que ses successeurs, il a marqué l'émission par son humilité et son approche studieuse, mais aussi son jeune âge : 19 ans au moment de sa participation ! Avec un gain total avoisinant les 103 863 euros, il a pu rendre fier sa famille et surtout ses grands-parents, qui l'ont poussé à s'inscrire à l'émission.

Mathias, 19 ans, venait de Caen. - TF1

Cyrille : le chouchou de l'animateur

Cyrille Legendre, connu sous le doux surnom de "Schtroumpfy", a marqué les esprits lors de son passage dans "Les 12 Coups de Midi", où il a cumulé 71 participations entre février et avril 2011, totalisant un impressionnant gain de 356 186 euros en cadeaux et en cash. Il confie au Parisien “J'ai grandi dans un trou perdu de Normandie. Ma seule distraction, c'était le petit écran.” Bien que son aventure ait pris fin, Cyrille a su capitaliser sur sa notoriété pour se faire un nom dans le monde littéraire. Auteur de plusieurs romans, il a également fondé sa propre société, Prête-moi ta plume, pour écrire pour les autres. Malgré un passage difficile marqué par un burn-out en 2022, Cyrille reste actif et créatif, toujours prêt à partager son amour de l'écriture tout en revenant régulièrement sur le plateau des "12 Coups de Midi".

Cyrille, l'un des grands champions de l'émission. - TF1