Le Mont-Saint-Michel. Une nouvelle boutique sur le Mont, dans un lieu jamais ouvert au public

Un endroit inédit va ouvrir aux touristes sur le Mont-Saint-Michel, lundi 19 mai. La tour Boucle, située sur le rempart est, va accueillir une nouvelle boutique. Ce lieu, jusque-là fermé au public, est la propriété du Centre des monuments nationaux (CMN). "La tour Boucle est l'un des édifices construits au XVe siècle dans le cadre des travaux de fortification du Mont", explique le CMN. L'ouvrir au public via une boutique permet de faire redécouvrir le patrimoine et apporter un nouveau commerce et donc une nouvelle source de revenu. C'était la même idée pour le logis Sainte-Catherine. Cette ouverture se fait en coopération avec l'établissement public du Mont-Saint-Michel, qui gère la baie.

Le Mont-Saint-Michel sera particulièrement mis en avant dans ce commerce, avec "une sélection de produits représentatifs de son territoire, de ses paysages, de sa culture et de ses savoir-faire", assure le CMN. Il y aura des livres (107 références), 88 produits locaux, ou encore 60 références à propos des arts de la table et de la décoration. Des jeux-jouets, des produits de bien-être et du textile seront aussi vendus.

Près de 450 références seront proposées. - CMN

"Le patrimoine artisanal de la région sera valorisé à travers des produits issus de filières locales ou engagées, en mettant l'accent sur la durabilité et les savoir-faire traditionnels", détaille le CMN. La boutique mesure 93m2, dont 13m2 en mezzanine qui seront spécialisés pour la jeunesse. La rénovation et l'aménagement de la boutique ont coûté 2,76 millions d'euros.