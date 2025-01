Le Mont-Saint-Michel. En 2025, deux projets pour faire vivre le patrimoine exceptionnel de la Merveille

Après une année 2024 marquée par de nombreux événements comme le passage de la flamme olympique, 2025 va rester chargée au Mont-Saint-Michel du côté du Centre des monuments nationaux (CMN). Il possède l'abbaye mais aussi 70% de l'îlot. Deux lieux vont ouvrir au public, alors qu'ils ne l'étaient pas encore.

Le logis Sainte-Catherine, l'ancienne caserne de pompiers, est confié depuis la mi-janvier à un restaurant. Celui-ci est porté par l'entreprise de Villedieu-les-Poêles, Mauviel 1830 qui fabrique des casseroles en cuivre. La carte est signée par Jean Imbert. La Tour boucle, tour du XVe siècle, va accueillir une boutique, à la fin du printemps, ou début de l'été. "C'est une boutique qui fera la part belle aux produits locaux, aux arts de la table, à la décoration, à l'esprit marin. Une boutique d'expérience, d'ambiance", assure la présidente du Centre des monuments nationaux, Marie Lavandier.

Un patrimoine vivant

"Ce qu'on promeut au CMN, c'est un patrimoine vivant, ouvert, un patrimoine où l'on peut faire des choses, qui n'est pas figé, sanctuarisé", poursuit-elle. Et d'ajouter : "Tous ces bâtiments qui nous sont arrivés, il nous revient de les faire vivre. Les protéger, finalement, le meilleur moyen de le faire c'est d'y organiser des activités." En 2025, le CMN va lancer un schéma directeur pour prioriser et chiffrer l'ensemble des chantiers pour les prochaines années. Il y aura des chantiers de restauration (chevet, clocher), mais aussi d'aménagement. "Notamment du patrimoine vert qui nous est confié sur le Mont et qui est extrêmement précieux à valoriser et à préserver. Il y aura sans doute un concours en 2026 pour le jardin du cloître", précise Marie Lavandier.

Un entretien quotidien

Pour la présidente des CMN, la préservation passe aussi par l'entretien quotidien. "On travaille sur une réhabilitation, une requalification de tous les métiers liés à l'entretien. Les monuments nous sont arrivés car des gens s'en occupaient. Des gens, quand ils voyaient une fuite, la réparaient immédiatement… C'est toute une mutation professionnelle à laquelle on est en train de se préparer", assure-t-elle. Le tout dans un contexte budgétaire et financier tendu. Le CMN réfléchit aussi à trouver de nouvelles sources de financement autres que l'Etat et la billetterie.