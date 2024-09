[Photos]. Il construit une maquette du Mont Saint-Michel en Lego

Guillaume Turlin vient de partager sur les réseaux sociaux plusieurs années de travail. Cet homme de 48 ans, habitant en Nouvelle-Aquitaine, a construit une maquette du Mont Saint-Michel à l'échelle 1/350. Elle mesure 45cm de haut, quand l'archange au sommet de la flèche regarde la baie à 160m de haut environ. La maquette est donc 350 fois plus petite.

Des briques de moins de 1cm

Plus précisément, la maquette fait 47 briques de haut, avec une brique qui mesure 0,95cm. Elle a été réalisée sur un carré de 85cm de côté. Pour le temps de travail, Guillaume Turlin répond : "Je n'ai pas compté mes heures. J'ai travaillé dessus de nombreux dimanches après-midi entre mars 2022 et février 2024." Il y a, selon le passionné, un peu moins de 10 000 briques.

Il a commencé par créer la flèche puis l'abbatiale. - Guillaume Turlin

Pour trouver autant de pièces, il faut aller directement chez le fabricant au Danemark. Pour toutes celles qui sont invisibles, Guillaume Turlin a utilisé son stock personnel de vieux Lego, et en a acheté certains en brocantes ou via des sites de revente.

Créer la base et le village a été le plus long et le plus compliqué. - Guillaume Turlin

"La première pièce détermine l'échelle. J'ai commencé par le haut. J'ai réalisé le clocher puis l'abbatiale. Ce bâtiment a été assez rapide à réaliser. Puis il a fallu créer la structure (creuse pour économiser des briques) et construire tous les bâtiments périphériques, puis le rocher et le village. Toute cette phase a été longue et compliquée, car il fallait constamment respecter l'échelle avec les briques disponibles au catalogue du fabricant. Autre contrainte, et de taille, il a fallu trouver un système pour le transporter aux différentes expositions auxquelles je participe. Le rocher est donc découpé en quatre morceaux avec des parties fixes, comme le village et des parties amovibles qui constituent l'abbaye", dévoile le maquettiste. Il espère l'exposer un jour au Mont directement.