Insolite. Il sera le premier parachutiste à atterrir sur la terrasse de l'ouest de l'abbaye du Mont Saint-Michel

Ce sera une première dans l'histoire du Mont Saint-Michel ! Un parachutiste va atterrir sur la terrasse de l'ouest de l'abbaye, jeudi 8 mai. Mario Gervasi, 66 ans, est un spécialiste des sauts en parachute extrêmes ou insolites, qu'il a pratiqués aussi bien dans l'armée que dans le civil. Avec cinq sauts au-dessus du Pôle Nord, deux au-dessus du Pôle Sud et sept au-dessus de l'Everest, il est champion du monde de l'extrême et des pôles. Lors de ces sauts, il essaie aussi de porter des messages, et il a été nommé ambassadeur du sport pour la paix auprès de l'ONU, du Comité international olympique et de l'UNESCO.

Cible gonflable et tatamis

"Pour avoir un posé amorti, une cible gonflable qui fait 5m de diamètre va être installée", explique Mario Gervasi, car ce saut demande un peu de préparation. Il s'agit d'une cible réglementaire pour les compétitions de parachutisme de précision. Des tatamis de judo vont aussi être ajoutés, au cas où l'atterrissage n'est pas dans la cible. "On se prépare comme pour un championnat du monde de précision d'atterrissage. On aura une concentration optimale", détaille-t-il. Niveau matériel, il aura les voiles adaptées. "On a tout pour que l'opération soit réussie", ajoute Mario Gervasi. Il va sauter depuis un hélicoptère. La tentative va être réalisée entre 7h et 9h du matin, quand il n'y a pas de visiteurs. Cela fait plus de 10 ans qu'il essaie d'avoir les autorisations.

Quelques contraintes

"On ne va pas prendre de risque", assure le sexagénaire. Tôt le matin, le vent est plus faible, ce qui permet de se poser plus facilement, notamment dans le sens sud-nord sur la terrasse. Il précise : "Dans cet axe-là, on peut entrer sans problème. Par contre si le vent vient de l'abbaye, ça va créer des turbulences et là ça peut-être très dangereux." Il pourra retenter le 9 ou le 10 mai.

Ce saut est organisé avec l'Etablissement public, la mairie, l'UNESCO, le Comité international olympique, le Comité national olympique et sportif français, de La Renaissance française et du Comité français du fair-play. "C'est une date symbolique, en hommage aux libérateurs", affirme-t-il, car il saute à l'occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Saint Michel est aussi le saint patron des parachutistes. "Symboliquement c'est très fort", reconnaît Mario Gervasi, dans un "endroit magique".