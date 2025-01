Insolite. Quand une peluche devient l'ambassadrice la plus mignonne de Pontorson

Quand on pense à Pontorson, on imagine une charmante ville normande sur la route du Mont-Saint-Michel, célèbre pour ses paysages et ses moutons des prés salés. Mais cette fois, ce n'est pas un animal bien réel qui fait parler de lui, mais une peluche !

Yann Leroux, du Bureau touristique de Pontorson, a eu une idée brillante : mettre en scène Mout', un petit mouton en peluche, dans une vidéo attendrissante.

Mout', future star des réseaux ?

Dans la vidéo, Mout' parcourt les coins emblématiques de Pontorson : il pose fièrement devant l'église Notre-Dame, explore les ruelles pittoresques, et même les prés salés. Tout ça avec une touche d'humour et une bonne dose de mignonnerie. Bref, c'est un guide touristique à lui tout seul, version peluche.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pontorson (@pontorsondestinationmtstmichel)

Pourquoi ça marche ?

Pontorson a su jouer la carte de l'originalité pour se démarquer. Plutôt que de miser uniquement sur le Mont-Saint-Michel, la ville met en avant son identité propre avec un clin d'œil à ses célèbres moutons.

Et soyons honnêtes : qui peut résister à une peluche trop chou qui se balade dans des décors aussi charmants ? En plus, le concept est parfait pour les réseaux sociaux, où l'humour et la légèreté font mouche.