Villes et Villages Fleuris 2024. Découvrez quels villages Normands ont fait éclore une nouvelle fleur cette année ?

Mercredi 27 novembre 2024, l'Abbaye aux Dames à Caen s'est transformée en jardin d'Eden pour accueillir les lauréats du Palmarès Régional 2024 des Villes et Villages Fleuris. Nathalie Porte, vice-présidente de la Région Normandie, a rappelé sur le site Normandie Tourisme l'importance de ce label créé il y a plus de 60 ans :

"Le label des Villes et Villages Fleuris est bien plus qu'un concours floral. Il représente un engagement collectif pour un cadre de vie agréable, une meilleure qualité de vie et une prise de conscience environnementale."

Outre l'aspect esthétique, ce label booste aussi l'attractivité touristique et l'économie locale. Et oui, les fleurs attirent les visiteurs, et les visiteurs dépensent. Une équation qui fait plaisir à tout le monde, même aux abeilles.

Votre ville fait-elle partie des champions du jardinage normand ?

Cette année, 31 communes normandes ont décroché une nouvelle fleur. Petit récap' des médaillés :

12 communes ont obtenu leur 1 re fleur. Bravo les petits nouveaux, vous êtes sur la bonne voie !

Saint-André-d'Hébertot (14), Boulon (14), Bellengreville (14), Broglie (27), Pullay (27), Saint-Pierre-la-Bruyère (61), Ferrières-la-Verrerie (61), Saint-Ellier-les-Bois (61), Etalondes (76), Val-de-la-Haye (76), Saint-Aubin-Routot (76), et La Poterie-Cap-d'Antifer (76).

10 communes ont grimpé à la 2e fleur, dont Ry (76), qui a directement sauté une étape. Un exploit rare !

Blonville-sur-Mer (14), La Vespière-Friardel (14), Colombelles (14), Gasny (27), Fleury-la-Forêt (27), Pontorson (50), Bellou-en-Houlme (61), Ry (76), Darnetal (76), et Saint-Martin-du-Manoir (76).

9 communes ont atteint la 3e fleur, synonyme de véritable expertise horticole.

Ablon (14), Falaise (14), La Saussaye (27), Romilly-sur-Andelle (27), Saint-Hilaire-du-Harcouët (50), Bretoncelles (61), Aube (61), Allouville-Bellefosse (76), et Les Grandes-Ventes (76).

Et du côté des pros ? La ville de Vernon (27) est en lice pour décrocher la prestigieuse 4e fleur. Si elle réussit, elle rejoindra les 15 communes normandes déjà au sommet du podium floral.

Quand le jury sillonne la Normandie

Chaque été, le jury régional parcourt les routes de Normandie pour évaluer les efforts des communes. En 2024, leur mission a été de sélectionner les collectivités les plus engagées dans l'amélioration du cadre de vie.

Résultat ? La Normandie compte désormais 378 villes et villages labellisés. Un chiffre qui donne envie de planifier un road-trip fleuri pour admirer ces petits coins de paradis.

Pourquoi ce label compte vraiment

Le label ne se limite pas à planter des fleurs. Il valorise aussi des pratiques écoresponsables :

Gestion de l'eau

Préservation de la biodiversité

Qualité des espaces publics.

Et si vous pensiez que ce n'est qu'une affaire de jardiniers, détrompez-vous. Derrière chaque fleur, il y a des équipes, des projets et une volonté de rendre nos villes et villages plus beaux et plus durables.