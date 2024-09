Rouen. La nature en quelques minutes

La Métropole rouennaise est la première agglomération à cœur forestier de France. Ses forêts variées recouvrent un tiers de son territoire.

25 000 hectares en tout. Les forêts de l'agglomération sont mises en valeur, avec notamment Forêt monumentale 2 et ses œuvres géantes en forêt de Roumare, à Canteleu. La forêt Verte et celle de la Londe-Rouvray donnent aussi accès à des arbres et panoramas remarquables.