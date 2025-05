Montivilliers. Une fête de la nature pour nous sensibiliser à la biodiversité

Du 21 au 25 mai, la Ville de Montivilliers organise une nouvelle édition de la fête de la nature, une semaine dédiée à la découverte et à la sensibilisation autour de la biodiversité.

Programme

Les festivités débuteront mercredi 21 mai, avec un atelier de peinture végétale proposé par l'association Earth Moov, de 10h à 12h à la Maison de Buglise. Les participants y apprendront à extraire des pigments naturels pour créer leur propre œuvre artistique. L'après-midi, à partir de 14h, les habitants auront le choix entre une balade à vélo ou à pied pour partir à la découverte des espaces verts de la ville, au départ du Centre social Jean Moulin. Cette animation, ouverte à tous, est organisée en partenariat avec plusieurs acteurs locaux engagés pour la transition écologique. La journée se clôturera par une visite du jardin de Laurence Mériat, à 18h.

Jeudi 22 mai, une immersion en pleine nature est proposée au Bois de Colmoulins, de 14h à 16h, en compagnie d'un technicien forestier de l'ONF. Cette balade permettra de mieux comprendre le rôle et les multiples fonctions de la forêt. En fin de journée, à 18h, Olivier Longour ouvrira les portes de son jardin et partagera ses conseils pour en faire un lieu propice à la biodiversité et au ressourcement.

Vendredi 23 mai, à 13h30, une cueillette de plantes sauvages comestibles sera organisée sur le chemin du fond de vallée, suivie d'un atelier cuisine et d'une dégustation conviviale au Centre social AMISC. Puis, de 17h à 19h, Earth Moov conviera les participants à une balade contée et sensorielle au parc jardin de la Sente des rivières : lectures de contes, expériences sensibles et création collective seront au rendez-vous. A 18h, le cinéma Les Arts accueillera une projection du film Les arbres remarquables au cœur de la biodiversité, suivie d'un échange autour de l'importance écologique de ces géants végétaux.

Samedi 24 mai, deux sorties nature seront proposées en matinée : une balade sensible menée par la Cěpée au parc Buglise, de 10h30 à 12h, pour se reconnecter à ses sens au contact de la nature, et une exploration de la faune et de la flore des mares, de 10h à 12h au parc jardin de la Sente des rivières, en partenariat avec CARDERE. Tout au long de la journée, de 10h à 17h, le Centre social Jean Moulin accueillera le Village de la Biodiversité et son traditionnel troc aux plantes. Stands, ateliers, expositions, jeux, lectures et animations viendront rythmer cette journée festive dédiée à la nature sous toutes ses formes.

Enfin, la fête de la nature se clôturera dimanche 25 mai, avec une sortie ornithologique matinale, de 9h à 11h, au parc jardin de la Sente des rivières, guidée par les experts de la LPO. L'après-midi, de 13h à 19h, l'Espace intergénérationnel Christiane Mandeville proposera une grande session de jeux de plateau autour du thème de la nature, en partenariat avec l'Antre du Meeple, pour un moment convivial à partager en famille ou entre amis.