Montivilliers. Le 7e troc aux plantes au centre social Jean Moulin

C'est devenu un rendez-vous incontournable de chaque printemps, le troc aux plantes fête cette année sa 7e édition au centre social Jean Moulin de Montivilliers, samedi 24 mai, pendant la fête de la nature. L'événement est organisé par le groupe fleurissement du centre social Jean Moulin.

Les amoureux des jardins vont ainsi pouvoir se retrouver toute la journée et échanger plants, graines, bulbes et autres semis et boutures. Les jardiniers amateurs auront l'occasion de partager leurs expériences et connaissances, de dénicher des plantes introuvables dans le commerce et même de découvrir des plantes oubliées ou inconnues.

Le centre social accueillera en même temps un village de la biodiversité. De nombreuses animations et ateliers seront organisés toute la journée pour sensibiliser à l'environnement et à sa préservation.

Pratique. Troc aux plantes - centre social Jean Moulin, 23bis rue Pablo Picasso à Montivilliers - 10h à 17h.