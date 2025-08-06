En ce moment A Bar Song (Tipsy) SHABOOZEY
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Près du Havre. Des tigres de cirque vus en dehors de leurs enclos : l'association One Voice veut porter plainte

Sécurité. L'association de défense des animaux One Voice a déposé une plainte à l'encontre du Cirque Franco-Belge, actuellement installé à Montivilliers près du Havre. Plusieurs tigres ont été aperçus hors de leur enclos.

Publié le 06/08/2025 à 18h34, mis à jour le 07/08/2025 à 09h18 - Par Alexandre Leno
Près du Havre. Des tigres de cirque vus en dehors de leurs enclos : l'association One Voice veut porter plainte
Le cirque Franco-Belge est installé sur le parking du Décathlon de Montivilliers. La présence d'animaux fait polémique. - Gilles Anthoine

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après un passage par Fécamp fin juillet, le cirque Franco-Belge est installé à Montivilliers depuis le 3 août. Il doit y rester jusqu'au 17 août. Sa présence fait polémique.

"Un drame évité de justesse à Montivilliers", titre d'emblée One Voice. Dans un communiqué publié mercredi 6 août, l'association de défense des animaux explique que trois tigres appartenant au cirque Franco-Belge ont été vus hors de leur cage début août à Montivilliers près du Havre, qui doit rester en principe jusqu'au 17 août. "Les vacanciers et les Montivillons faisant leurs courses dans la zone commerciale (…) se sont vus intimer l'ordre de regagner immédiatement leur voiture ou d'entrer dans les magasins : deux ou trois tigres ne sont plus dans leur cage, et deux s'amusent au bord de la route", précise l'association qui a publié les images de la scène sur les réseaux sociaux.

On y voit en effet, deux grands tigres blancs à rayures noires s'amuser avec un morceau de plastique sur un parking en bord de route, mais toujours dans l'enceinte du cirque. Seule une barrière d'1m20 les séparait de la chaussée. "S'ils avaient franchi la barrière (…), la situation aurait pu se terminer tragiquement", poursuit le communiqué de l'association. Cette dernière a décidé de porter plainte contre le dresseur et le gérant du Cirque Franco-Belge et demande également "la saisie de tous les animaux en urgence". Mercredi 6 août, le parquet du Havre n'avait encore reçu aucun dépôt de plainte et du côté de la préfecture de Seine-Maritime, on indiquait ne pas être au courant pour l'heure d'une demande d'expulsion.

Déjà fin juillet, des dromadaires appartenant au cirque avaient été aperçus en vadrouille sur la route dans le secteur de Fécamp.

Le cirque se défend

De son côté, le cirque se défend de toute négligence : "Ce sont des animaux qu'on sort de leur cage pour les emmener faire des répétitions sous le chapiteau, on le fait tous les jours, explique Serge Muller, directeur et dresseur du cirque Franco-Belge, à nos confrères du Courrier Cauchois. En plus ils sont nés en captivité donc ils ne sont pas sauvages." Pour Serge Muller il n'y a pas de problème de sécurité et il accuse les associations de vouloir "salir la profession". "La loi nous autorise à avoir des animaux jusqu'en 2028 et ces gens-là voudraient faire avancer la loi, alors ils font des vidéos sur les animaux, c'est pour faire du buzz."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon Besançon (25000) 150 000€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Automobile
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Citroën DS 19 Pallas de première série
Citroën DS 19 Pallas de première série Vendôme (41100) 17 000€ Découvrir
Bonnes affaires
MATELAS BIEN FERME
MATELAS BIEN FERME Villeneuve-d'Ascq (59491) 70€ Découvrir
FAUTEUILS RELEVEURS COUCHAGE INTEGRAL
FAUTEUILS RELEVEURS COUCHAGE INTEGRAL Belleville-en-Beaujolais (69220) 0€ Découvrir
PC HP
PC HP Florange (57190) 250€ Découvrir
PC Lenovo
PC Lenovo Florange (57190) 160€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Près du Havre. Des tigres de cirque vus en dehors de leurs enclos : l'association One Voice veut porter plainte
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple