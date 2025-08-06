Près du Havre. Des tigres de cirque vus en dehors de leurs enclos : l'association One Voice veut porter plainte

Après un passage par Fécamp fin juillet, le cirque Franco-Belge est installé à Montivilliers depuis le 3 août. Il doit y rester jusqu'au 17 août. Sa présence fait polémique.

"Un drame évité de justesse à Montivilliers", titre d'emblée One Voice. Dans un communiqué publié mercredi 6 août, l'association de défense des animaux explique que trois tigres appartenant au cirque Franco-Belge ont été vus hors de leur cage début août à Montivilliers près du Havre, qui doit rester en principe jusqu'au 17 août. "Les vacanciers et les Montivillons faisant leurs courses dans la zone commerciale (…) se sont vus intimer l'ordre de regagner immédiatement leur voiture ou d'entrer dans les magasins : deux ou trois tigres ne sont plus dans leur cage, et deux s'amusent au bord de la route", précise l'association qui a publié les images de la scène sur les réseaux sociaux.

On y voit en effet, deux grands tigres blancs à rayures noires s'amuser avec un morceau de plastique sur un parking en bord de route, mais toujours dans l'enceinte du cirque. Seule une barrière d'1m20 les séparait de la chaussée. "S'ils avaient franchi la barrière (…), la situation aurait pu se terminer tragiquement", poursuit le communiqué de l'association. Cette dernière a décidé de porter plainte contre le dresseur et le gérant du Cirque Franco-Belge et demande également "la saisie de tous les animaux en urgence". Mercredi 6 août, le parquet du Havre n'avait encore reçu aucun dépôt de plainte et du côté de la préfecture de Seine-Maritime, on indiquait ne pas être au courant pour l'heure d'une demande d'expulsion.

Déjà fin juillet, des dromadaires appartenant au cirque avaient été aperçus en vadrouille sur la route dans le secteur de Fécamp.

Le cirque se défend

De son côté, le cirque se défend de toute négligence : "Ce sont des animaux qu'on sort de leur cage pour les emmener faire des répétitions sous le chapiteau, on le fait tous les jours, explique Serge Muller, directeur et dresseur du cirque Franco-Belge, à nos confrères du Courrier Cauchois. En plus ils sont nés en captivité donc ils ne sont pas sauvages." Pour Serge Muller il n'y a pas de problème de sécurité et il accuse les associations de vouloir "salir la profession". "La loi nous autorise à avoir des animaux jusqu'en 2028 et ces gens-là voudraient faire avancer la loi, alors ils font des vidéos sur les animaux, c'est pour faire du buzz."