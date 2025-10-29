En ce moment Undressed SOMBR
Le Havre. 3,60m pour une tonne : l'éléphant robot qui émerveille le public de Rêves de Cirque

Loisir. La compagnie toulousaine Rêves de Cirque, installée sur le champ de foire du Havre jusqu'au dimanche 2 novembre, ne possède pas d'animaux… Mais une animatronique, un éléphant d'Asie plus vrai que nature.

Publié le 29/10/2025 à 17h04 - Par Célia Caradec
Jumbo n'est pas le seul faux animal du spectacle mais il est particulièrement réaliste. - Célia Caradec

Il mesure 3,60m de haut, pèse une tonne et a tout d'un vrai éléphant d'Asie. Sauf que Jumbo est une machine. Ou plutôt une animatronique, qui prend vie grâce à des capteurs et aux artistes qui l'entourent sur scène. Cet éléphant robot est la star du spectacle Rêves de Cirque, présenté au Havre du jeudi 30 octobre au dimanche 2 novembre, sur le champ de foire.

Deux ans de recherches et développement

Le cirque théâtre Classico, compagnie toulousaine qui tournait autrefois en salle, a mis près de deux ans à développer cet animal plus vrai que nature pour animer ses spectacles sous chapiteau.

Un outil qui tombe à pic, alors que les animaux sauvages seront interdits dans les spectacles de cirque à partir de 2028. "Nous n'avons jamais travaillé avec des animaux mais dans l'inconscient collectif ils sont associés au cirque traditionnel, détaille Pierre-Lou Guillet, membre de la compagnie. On s'est donc demandé quels étaient les animaux phares du cirque et l'éléphant a été une évidence."

Pierre-Lou Guillet

C'est notamment grâce à des spécialistes d'Inde, où les éléphants sont rois, que le cirque est parvenu à mettre au point l'animal. "Par souci de réalisme, nous avons beaucoup travaillé sur le mouvement des oreilles, de la trompe, de la queue, les pigmentations de la peau ou sur la petite larme à l'œil." Le coût total de la bête, tout comme la matière de sa peau, resteront cependant confidentiels…

Pierre-Lou Guillet

Clowns et vikings

Outre l'éléphant, Rêves de Cirque propose un spectacle entre théâtre et cirque, avec comédie, danse, chant, jonglage, équilibre, sans oublier… Les clowns ! Vingt-cinq artistes du monde entier transportent le spectateur en Inde, en Alaska, au Mexique et même au temps des Vikings.

Pratique. Rêves de Cirque, sur le champs de foire du Havre, rue Philippe Lebon. Représentations le jeudi 30 octobre, vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre à 14h30, 17h et 19h30, et dimanche 2 novembre à 10h45, 14h et 16h30. Informations sur la billetterie ici.

