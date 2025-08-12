Près du Havre. 26 pompiers mobilisés à Montivilliers pour un incendie dans une rue commerçante 

Un important dispositif de pompiers a été dépêché dans le centre-ville de Montivilliers, mardi 12 août, à la suite à un départ de feu dans une boulangerie. Le bâtiment sinistré se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble de deux étages, rue Léon Gambetta, une artère composée de nombreux commerces.

26 pompiers sur place

Les secours ont donc été mobilisés rapidement sur place. En tout 26 pompiers se sont déplacés, "au plus fort du sinistre", d'après le service d'incendie et de secours de Seine-Maritime (Sdis 76). Ces derniers ont été accompagnés de neuf engins. L'incendie a pu être maîtrisé au moyen d'une lance. Aucune victime n'est à déplorer selon le Sdis.