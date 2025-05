Camping-cars. La Normandie sur le podium des aires préférées des Français : laquelle tire son épingle du jeu ?

Parmi plus de 600 aires du réseau Camping-Car Park, le site normand du Mont-Saint-Michel s'impose comme une référence. Avec 64 945 nuitées enregistrées en 2024, cette aire située aux portes du monument emblématique attire toujours plus de voyageurs (+4,1% par rapport à 2023).

Son secret ? Une proximité immédiate avec l'un des sites les plus visités de France, un accès pratique pour les véhicules de loisirs, et une gamme de services qui facilitent la vie des camping-caristes. C'est un point d'étape qui coche toutes les cases : pratique, pittoresque, patrimonial… et très bien noté !

Ce que les voyageurs attendent (et trouvent) en Normandie

Si la Normandie se hisse à la troisième place dans ce classement national, ce n'est pas uniquement grâce à la renommée du Mont. La qualité de l'accueil y joue un rôle clé. Selon le réseau Camping-Car Park, n°1 en Europe pour les aires d'étape : les camping-caristes d'aujourd'hui ne veulent plus seulement dormir, ils veulent vivre une expérience fluide, locale et connectée.

Au Mont-Saint-Michel comme ailleurs, la co-construction avec les communes permet d'installer des services adaptés : bornes 24/7, gestion automatisée, sécurité, ambassadeurs de l'accueil en saison… Bref, l'accueil à la normande, version 2.0.

Une étude sérieuse et révélatrice des envies des Français

Le classement a été établi par Camping-Car Park à partir de son taux de remplissage annuel, sur plus de 2 millions de nuitées enregistrées dans tout le réseau en 2024.

Aux côtés du Mont-Saint-Michel, Noirmoutier (Vendée) et Biscarrosse (Landes) complètent le podium. Mais la Normandie peut se vanter d'avoir une aire située à deux pas d'un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco, un atout que peu de régions peuvent revendiquer.

Un tourisme itinérant en pleine forme en Normandie

L'engouement pour les voyages en camping-car ne faiblit pas, et la Normandie coche toutes les cases : paysages variés, richesse culturelle, produits locaux et patrimoine remarquable. Et avec de nouvelles discussions entre Camping-Car Park et les municipalités locales pour améliorer encore l'accueil et la circulation, la Normandie pourrait bien conforter sa place dans le cœur des camping-caristes en 2025.

La Normandie, toujours plus accessible aux voyageurs nomades

Avec une soixantaine d'aires déjà présentes dans la région, et d'autres à venir, la Normandie continue d'investir dans le tourisme mobile. Une tendance durable, qui s'ancre dans une vision moderne, écoresponsable et connectée du voyage. Et parfois, c'est en suivant les camping-cars qu'on découvre les plus beaux coins.