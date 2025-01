Péages. Les tarifs 2025 des ponts de Normandie et de Tancarville sont tombés… Et il y a une bonne nouvelle

La barre symbolique des 6€, ce ne sera pas pour cette fois ! En cette année 2025 où le pont de Normandie célèbre ses 30 ans d'existence, les propriétaires de véhicules légers, autrement dit de voitures (classe 1), continueront de payer 5,90€ (tarif plein) pour traverser la Seine.

+10cts pour les caravanes et camping-cars

A partir du 1er février, seuls les tarifs pleins de deux classes de véhicules augmenteront, avec une hausse de 10 centimes d'euros. Cela concerne la classe 2 dite des véhicules intermédiaires (grands utilitaires, camping-cars ou caravanes d'une hauteur entre 2 et 3m, par exemple), et la classe 4, qui comprend les poids lourds et autocars à trois essieux ou plus.

Cette augmentation est une application de l'évolution de l'inflation. "Les recettes perçues permettent de réaliser les travaux nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages et à son entretien régulier", rappelle la Chambre de commerce et de l'industrie, gestionnaire du pont, dans un communiqué.

Pas d'augmentation sur Tancarville

Concernant le pont de Tancarville, aucune augmentation de tarif n'est annoncée.

Les tarifs des abonnements Rivages et Tempo restent également inchangés, tout comme ceux du pass Pont-Pont (3,20€ le passage pour le pont de Normandie, 2€ pour Tancarville).

