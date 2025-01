Historique. Depuis 30 ans, le pont de Normandie enjambe la Seine entre Le Havre et Honfleur

Il a réuni la Normandie avec vingt ans d'avance. Le vendredi 20 janvier 1995, le pont de Normandie est inauguré par le Premier ministre de l'époque, Edouard Balladur. Deux jours plus tard, une course pédestre réunit des milliers de personnes sur l'ouvrage, "dans une tempête incroyable", se souvient Pierre Michel, élu référent des ponts au sein de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Seine Estuaire. C'est aussi sous une météo bien normande que le tout premier automobiliste franchit le pont de Normandie, à 13 heures, le 26 janvier. Il n'est plus, aujourd'hui, le plus long pont à haubans du monde, mais la particularité de l'ouvrage est ailleurs. "La CCI est la seule en France à avoir construit et exploité deux ponts", souligne Claire Grivel, directrice des concessions des ponts de Normandie et de Tancarville (inauguré en 1959). "Dès les années soixante-dix, des entrepreneurs de l'estuaire constatent que Tancarville commence à saturer et imaginent un deuxième pont pour drainer un axe nord-sud, poursuit la directrice, l'originalité a été d'adosser le nouveau projet à la concession déjà existante pour Tancarville."

Le pont de Normandie en quelques chiffres.

Tout l'éclairage revu en 2025

A l'époque, le principe est déjà établi : les péages rembourseront la dette liée à la construction et l'entretien. "Le pont a permis de réduire de moitié le temps pour aller à Honfleur depuis Le Havre", poursuit la directrice. Au nord, l'économie s'est depuis développée autour de l'industrie, au sud autour du tourisme. "Au moment de l'inauguration, il n'y avait pas encore d'autoroute… rappelle Pierre Michel, et beaucoup moins d'entrepôts logistiques."

Entre 4,5 et 6M€ sont nécessaires chaque année à l'entretien courant. A cela s'ajoutent les gros travaux liés à l'usure, comme la réfection de l'étanchéité de la chaussée qui s'est terminée en octobre 2024 (12M€). En 2025, six des 184 haubans, les câbles qui permettent de suspendre le tablier, seront remplacés. "Ils avaient vocation, au démarrage, à avoir une travée centrale plus large, à éviter d'implanter des pylônes dans la Seine et à avoir une hauteur sous tablier qui permette de faire passer des conteneurs sur la Seine."

La solidité de chacun des haubans est vérifiée via des écoutes acoustiques, notamment. "Chaque hauban est inspecté tous les quatre ans, mais si l'un commence à 'chanter', il est contrôlé par anticipation", précise Claire Grivel. Des capteurs permettent de vérifier la dilatation du tablier, la partie sur laquelle les véhicules roulent, soumise au froid, à la chaleur et… au sel de mer. "L'usure de tous les éléments structurels est vérifiée dans l'objectif absolu de maintenir la circulation."

En 2025, l'éclairage passera en LED, un système "plus efficace, plus économique et moins perturbant pour la faune sauvage" de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine. Trente ans après l'inauguration, l'enjeu environnemental est désormais indissociable de tout chantier : récupération de résidus, bassins de rétention ou encore recyclage (30% de la matière a été réutilisée lors des derniers travaux de chaussée). "C'est une évolution, et c'est tant mieux !"