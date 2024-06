Législatives 2024. Le communiste Jean-Paul Lecoq repart au combat dans la 8e circonscription de Seine-Maritime

Sa candidature aux élections législatives anticipées des dimanches 30 juin et 7 juillet n'est pas une surprise. Jean-Paul Lecoq, député communiste sortant de la 8e circonscription de Seine-Maritime, l'a rapidement confirmée, au lendemain de la dissolution surprise qui a suivi les élections européennes. Il portera les couleurs du Nouveau Front populaire, l'alliance de gauche.

"La bataille doit être menée rapidement, et avec succès, expose l'élu de 65 ans, ancré à Gonfreville-l'Orcher, où il fut longtemps maire. C'était une évidence pour tout le monde : les députés sortants sont reconduits. Il y a une circonscription à conserver, un combat à mener pour faire gagner le Front populaire. Il faut le porter, je suis sans doute bien placé pour le faire."

"Il faut revenir à un vote de raison"

Mais comment convaincre les électeurs du Rassemblement national, dans une circonscription où le vote RN croît au fil des scrutins (63% pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle 2022 à Gonfreville, 56% à Harfleur) ? "Beaucoup de ses électeurs m'ont dit qu'ils voulaient mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ça, c'est réussi !", constate le communiste. "Un vote de colère s'est exprimé, désormais, il faut revenir à un vote de raison. Chacun doit défendre ses intérêts. Il faut que ceux qui vivent de leur travail utilisent les candidats du Nouveau Front populaire pour défendre les leurs. Quand on a proposé une loi pour augmenter les salaires, la droite, la macronie et l'extrême droite ont voté contre !"

Jean-Paul Lecoq fera par ailleurs face à un duo de la majorité présidentielle (les adjoints havrais Régis Debons et Oumou Niang-Fouquet) sans doute plus connu par les électeurs que son adversaire de 2022. "J'ai un avantage sur mes concurrents, répond-il. Je peux faire la démonstration de mon travail à l'Assemblée, estime le sortant. On peut me faire confiance, que ce soit sur un dossier industriel, portuaire, un problème administratif ou de logement… Je n'ai jamais rien lâché. C'est la force de ma candidature."

Le candidat aura pour suppléante Nathalie Nail, âgée de 55 ans, élue d'opposition à la Ville du Havre.