[Replay] Législatives 2024. Agglo du Havre : revivez le débat des candidats de la 8e circonscription de Seine-Maritime

A quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées, Tendance Ouest organisait mardi 25 juin cinq débats en simultané, aux quatre coins de la Normandie. Dans les studios du Havre, ce sont les cinq candidats de la 8e circonscription de Seine-Maritime qui ont échangé à nos micros.

Ce territoire d'un peu plus de 109 000 habitants englobe les communes d'Harfleur, Gonfreville-l'Orcher, Gainneville et une partie de la commune du Havre, notamment les quartiers sud. L'un des enjeux de ce scrutin, dimanche 30 juin, sera la participation : plus de six électeurs sur dix s'étaient abstenus au premier tour, en 2022. Le député sortant est le communiste Jean-Paul Lecoq, qui s'était imposé face à Wasil Echchenna, de la majorité présidentielle, au second tour, il y a deux ans.

Cinq candidats se disputent la place de député sur la 8e circonscription de Seine-Maritime.

Les candidats

Benoit Naous (Les Républicains)

Magali Cauchois (Lutte ouvrière)

Régis Debons (Horizons)

Isabelle Le Coz (Rassemblement national)

Jean-Paul Lecoq (Nouveau Front populaire)

Après quelques mots au sujet de ces élections législatives inattendues, les candidats ont été invités à décliner leurs propositions en matière de pouvoir d'achat (à partir de 4'55'') et de sécurité (26'30''). En fin de débat, ils ont eu carte blanche pour s'adresser aux électeurs sur le sujet de leur choix (39').

Législatives - la 8e circonscription de Seine-Maritime en débat Impossible de lire le son.

Dimanche 30 juin, à l'occasion du premier tour, l'ensemble de la rédaction de Tendance Ouest sera mobilisé de 19h30 à 22 heures, entourée des politologues Michel Boivin et Cyril Crespin, ainsi que des personnalités politiques normandes, pour vous faire vivre cette soirée électorale historique.