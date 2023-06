Télévision. Deux familles normandes à l'affiche de "Nos vacances en camping-car" sur M6

Après une expédition à travers l'Europe avec leurs enfants et les grands-parents, Jessica et Thomas Letellier, de Saint-Amand près de Saint-Lô dans la Manche, repartent, cette fois pour la montagne, accompagnés de leurs neveux. De leur côté, Jérôme et Christelle Le Moulinier Palfray, du Calvados, emmènent leurs trois enfants en Savoie.

"C'est une deuxième maison"

Pour Jessica, ancienne photographe, le coup de foudre pour le camping-car a fait suite à un changement professionnel pour son mari comme pour elle. Détenteurs d'une "petite somme", ils prennent la décision d'investir dans un camping-car et de partir six mois en Europe. Une décision qu'elle ne regrette pas. "Je ne changerai pas du tout de mode de vacances", confie-t-elle, un sourire aux lèvres. Elle associe Pépère (le nom du camping-car) à une deuxième maison.

Jessica revient sur son goût pour le camping-car. Impossible de lire le son.

Un thème 100 % montagne

Cette fois, le couple part avec ses enfants en montagne, au ski, et emmène dans ses bagages les neveux. Destination similaire du côté de Jérôme et Christelle, originaires d'Ablon près de Honfleur qui vont passer 10 jours dans les montagnes savoyardes. Des aventures à retrouver du lundi au vendredi à 17 h 30 sur M6.