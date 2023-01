Tourisme. Camping-Car Park prend la gestion de l'aire d'accueil du Mont Saint-Michel

C'est presque un nouveau lieu qui va ouvrir mi-février, au plus tard, pour les camping-caristes. L'entreprise spécialisée dans les aires d'accueil pour camping-car, Camping-Car Park, reprend la gestion de l'aire de Beauvoir, au pied du Mont Saint-Michel. Les travaux sont en cours pour y apporter tout le confort demandé aujourd'hui par cette clientèle. L'aire est la propriété de Sodetour, qui est aussi propriétaire de campings, restaurants et hôtels sur le territoire.

Nous sommes heureux de vous annoncer l'ouverture prochaine d'une aire @campingcarpark au Mont-Saint-Michel (50) 🥳



L'aire disposera de 180 emplacements spacieux et de tous les services nécessaires au confort de nos amis itinérants.#bignews #nouvelleaire #destination #normandie pic.twitter.com/X01PdZKunH — Camping-Car Park (@campingcarpark) January 10, 2023

Camping-Car Park est en train de refaire tout le réseau électrique de l'aire, pour avoir une connexion constante. À l'été 2022, elle avait dû fermer à cause d'un problème d'électricité. "C'est très important pour nous et pour la clientèle des camping-caristes, qui est une clientèle un peu plus âgée que la moyenne. Beaucoup de personnes ont l'usage de respirateurs à cause de l'apnée du sommeil", révèle Olivier Coudrette, le directeur général de Camping-Car Park. Du wifi va être proposé, tout comme l'eau courante et celles usées, pour les 180 emplacements.

Des partenariats avec les commerces locaux

La nouveauté qu'apporte l'entreprise est dans le lien avec les commerces locaux. "Ce qu'on souhaite, c'est que le camping-car reste le plus longtemps possible sur la destination", explique Olivier Coudrette, pour "permettre aux collectivités d'avoir des retombées économiques". Il incite les voyageurs à aller dans les commerces locaux. Une incitation qui s'accompagne d'actes : sur présentation de la carte d'accès à l'aire de camping-car, il sera possible d'avoir des réductions dans certains restaurants ou magasins.

La clientèle de Camping-Car Park, à 40 % étrangère, vient à 40 % en dehors des saisons touristiques sur les aires. Le prix de la nuit ne va pas changer, et restera à 16,80 €.